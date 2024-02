Maierovitch: Fala de Gilmar sobre Bolsonaro é motivo para impeachment

O comentário do ministro do STF Gilmar Mendes sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter feito uma confissão ao citar a minuta golpista em discurso no último domingo (25) é motivo para impeachment, disse o colunista Wálter Maierovitch no UOL News da manhã desta quinta-feira (29).

"Parece [que foi uma confissão], que todos sabiam", disse o ministro em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.