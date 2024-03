Sakamoto: Boatos sobre Marajó são a nova 'mamadeira de piroca' da direita

O colunista do UOL Leonardo Sakamoto afirmou no UOL News desta sexta (1º) que os boatos que circulam nas redes sociais sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes na Ilha de Marajó (PA) são a nova 'mamadeira de piroca' da extrema direita no Brasil.

O tema viralizou nas redes sociais no mês passado depois que uma cantora gospel denunciou abusos infantis na região. Políticos bolsonaristas são acusados de pagar para impulsionar postagens no Instagram e Facebook.