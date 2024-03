Sindicatos e partidos tentam pegar carona em isenção a igrejas

Sindicatos e partidos políticos intensificam o lobby na Câmara para também serem beneficiados pela PEC que prevê a ampliação tributária a entidades religiosas. O texto ainda nem entrou na agenda de votações do plenário.

O que aconteceu

Com o apoio do governo Lula, a proposta foi aprovada por unanimidade, em votação simbólica, na comissão especial da Câmara na terça. O relator no colegiado, Fernando Máximo (União-RO), fechou o texto praticamente em conjunto com técnicos da Casa Civil.

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, ainda vai indicar quem será o relator no plenário. Máximo gostaria de receber a tarefa, principalmente porque acompanha as negociações com o Palácio do Planalto. Ele tem o apoio de líderes da bancada evangélica.