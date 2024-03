TRE condena empresário de RO por compra de votos nas eleições presidenciais

A defesa do homem argumentou que não houve o churrasco, a folga ou a demissão de funcionários. Apesar disso, o TRE-RO se baseou no artigo 299 do Código Eleitoral, que considera crime "o ato de dar, prometer ou solicitar vantagem, independentemente de o eleitor aceitar ou não a oferta e da efetiva entrega da benesse".

O empresário foi condenado a cumprir pena de um ano de prisão. A sanção, no entanto, foi convertida no pagamento de cinco salários mínimos. O UOL tenta localizar a defesa do empresário. O texto será atualizado em caso de posicionamento.