Flagrado com 70 armas, alvo da PF bloqueou ponte no TO após eleição de Lula

Em nota, a defesa de Carvalho afirma que ele só levou os pneus "a pedido de conhecidos" com o objetivo de "organizar o trânsito para evitar acidentes". A esposa do empresário, no entanto, publicou fotos e vídeos do ato em suas redes sociais, com a afirmação de que o marido estava "nas ruas lutando por um país que não nos pertencia mais".

O trecho da rodovia ficou bloqueado por três dias e foi liberado na madrugada de 3 de novembro, com uso de força policial. Segundo o relatório que aponta a participação do empresário, "os manifestantes exerciam total controle sobre a via, autorizando apenas a passagem de veículos pequenos".

Após o fim do bloqueio, os manifestantes foram para o 22º Batalhão de Infantaria do Exército, em Palmas. No dia 2 de novembro, a esposa de Carvalho publicou no Facebook e no Instagram que estava se deslocando com o grupo para frente do quartel.

Bolsonaristas bloquearam mais de mil trechos de rodovias do país na primeira metade de novembro. Após esses bloqueios perderem força, as manifestações passaram a se concentrar em frente aos quartéis, movimento que durou até os atos de 8 de janeiro.

01.nov.2022 - Carvalho levou pneus para bloqueio da ponte Fernando Henrique Cardoso, em Palmas (TO) Imagem: Reprodução/Polícia Civil do Tocantins

Empresário teve armas retidas na alfândega

A PF apreendeu armamento e dinheiro na casa de Carvalho. Além das 70 armas, que incluem algumas de grosso calibre, foram encontrados cerca de 110 mil dólares (R$ 547 mil, na cotação atual) e 26 mil euros (R$ 140 mil).