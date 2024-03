Sakamoto: Fala de Lula ajuda a bombar ato da esquerda contra Bolsonaro

A Polícia Federal opera Bolsonaro com muito método. Podemos dizer que ele frequentará os palanques de 2024 na condição de indiciado ou de réu. Este é o cabo eleitoral do PL de Valdemar Costa Neto e remunerado com verbas do contribuinte brasileiro. Confirmando-se a denúncia, restará ao Supremo duas possibilidades: condenar Bolsonaro ou condenar Bolsonaro. Josias de Souza, colunista do UOL

Anistia não se enquadraria no caso de Bolsonaro, diz advogada

A advogada e pesquisadora da USP Amarilis Costa explicou que um eventual pedido de anistia a Jair Bolsonaro e a aliados não se enquadraria devido às fortes evidências de que houve uma tentativa de aplicar um golpe de Estado.

Do ponto de vista da condução jurídica dos fatos que foram desenhados no 8/1, é muito difícil a aplicação de uma anistia. Falamos de atos lesivos à democracia e ao Estado Democrático de Direito. O instrumento da anistia não se enquadraria dentro da estrutura e do que é esperado enquanto ação com lisura e mais lídima do exercício da Justiça pelo Estado. Amarilis Costa, advogada, pesquisadora e doutoranda em Direitos Humanos pela USP

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.