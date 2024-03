Sakamoto: Ex-chefe do Exército pôs maior prego no caixão de Bolsonaro

O ex-chefe do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, colocou o maior prego no caixão político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante o UOL News desta segunda-feira (4). Freire Gomes deu depoimento de 8 horas na Polícia Federal sobre tentativa de golpe.

É irônico, porque foi o [ex] chefe do Exército que botou o maior prego no caixão de Jair Bolsonaro. Caixão político, é claro, a gente está fazendo uma analogia. Mas o fato é esse: o futuro de Jair agora jaz aos pés de Freire Gomes. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL