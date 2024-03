SP: após 3 reuniões, Câmara decide votar CPI que mira padre Julio

Padre afirma que acusações são "inverídicas". "As acusações estão imbricadas em uma rede de desinformação, que mascara eventuais interesses de setores do poder político e econômico em ceifar aquilo que é o sentido do meu sacerdócio: a luta pelos desamparados e pelo povo de rua", disse em nota ao UOL no dia 6.

CPI precisa de 28 dos 55 votos para ser instalada. A data da votação em plenária ainda não está definida. Vereadores da oposição já se mostraram contra a comissão em diversas oportunidades, por entenderem que eventuais crimes devem ser investigados pela polícia e não pela casa — entre outros motivos.

Polícia e Ministério Público devem acompanhar CPI

A afirmação foi de Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara, durante o Colégio de Líderes. Na última reunião que discutiu o tema, ele disse que a acusação contra o padre é "muito grave" e "exige muita cautela e prudência".

Nova denúncia foi recebida ontem, segundo Rubinho. O vereador afirmou que recebeu em seu gabinete mais uma suposta vítima de abuso sexual cometido pelo padre na última segunda (4). "Não se trata nem nunca se tratou de qualquer investigação contra a Igreja Católica", disse ele durante o Colégio de Líderes.

Vereadores não acreditavam em instalação da comissão. Até o começo da tarde do dia 5, membros da Câmara não acreditavam que a CPI fosse ser instalada. Entretanto, a divulgação de uma nota pela Arquidiocese de São Paulo sobre investigações ligadas ao padre deixou o cenário incerto.