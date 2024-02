Vereadores de São Paulo voltam a debater CPI contra padre Julio Lancellotti

Padre afirma que acusações são "inverídicas". "As acusações estão imbricadas em uma rede de desinformação, que mascara eventuais interesses de setores do poder político e econômico em ceifar aquilo que é o sentido do meu sacerdócio: a luta pelos desamparados e pelo povo de rua", disse em nota ao UOL no dia 6.

A oposição se prepara para obstruir a pauta caso o assunto surja. No último dia 6, Elaine do Quilombo Periférico (Psol) e Eliseu Gabriel (PSB) questionaram a forma do pedido de CPI (que não cita o padre) e a pertinência da Câmara investigar uma questão que pode não ter ligação com os assuntos da cidade.

O colégio de líderes toma decisões por consenso. Ou seja, os vereadores devem conversar sobre instalar ou não a CPI e chegar a uma decisão conjunta, sem votações. Caso colegiado decida implantar comissão, ainda serão necessários os votos a favor de 28 dos 55 vereadores em uma votação a ser feita em plenário.

Decisão sobre o tema foi adiada

A instalação da CPI chegou a ser discutida no último dia 6. Na ocasião, o presidente da Câmara Milton Leite (União Brasil) propôs que a Casa aguardasse o depoimento de uma suposta vítima à arquidiocese. "É uma acusação muito grave, que exige muita cautela e prudência", disse ele à época.

Vereadores não acreditavam em instalação da comissão. Até o começo da tarde do dia 5, membros da Câmara não acreditavam que a CPI fosse ser instalada. Entretanto, a divulgação de uma nota pela Arquidiocese de São Paulo sobre investigações ligadas ao padre deixou o cenário incerto.