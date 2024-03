Boulos e Tabata pedem que Nunes seja investigado após reportagens do UOL

Prefeito é o que que mais gastou com obras sem licitação em 14 anos. A informação foi levantada pelo Tribunal de Contas do Município e consta em reportagem publicada em novembro — que também foi citada no pedido de investigação feita por Tabata. A maioria dos contratos tenta resolver problemas antigos da cidade.

Folha de S.Paulo também é citada no pedido de investigação de Tabata. No texto, a deputada menciona reportagem do jornal que apontou um contrato sem licitação fechado pela prefeitura para realização de obras de contenção na região de Parelheiros, zona sul. Nesse caso, o dono da empresa é padrinho da filha de Nunes.

O UOL procurou o prefeito Ricardo Nunes na semana passada, mas seu gabinete informou que as respostas seriam dadas pela Secretaria de Infraestrutura. À reportagem, Marcos Monteiro se disse surpreso com a descoberta e afirmou ter solicitado uma avaliação do caso pela área técnica.

O que disseram

A denúncia do UOL é muito grave e aponta um esquema de superfaturamento e corrupção na gestão Ricardo Nunes que não tem precedentes na história de São Paulo. Nós já denunciamos esse absurdo ao Ministério Público no ano passado, e denunciamos novamente hoje após as descobertas da reportagem. Essa é só a ponta do iceberg: o próprio compadre de Nunes, Pedro José, já foi beneficiado com contratos emergenciais sem licitação. O prefeito Ricardo Nunes precisa se explicar à população paulistana.

Guilherme Boulos (Psol), deputado federal e pré-candidato à prefeitura