Após STF adiar decisão sobre porte, Senado quer votar PEC das Drogas na 4ª

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou hoje que a PEC das Drogas pode ser votada na próxima quarta (13) na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Inicialmente, o acordo previa esperar a conclusão do julgamento do STF.

O que aconteceu

Pacheco recuou da decisão de aguardar o Supremo. O presidente do Senado trabalhou para que o texto não fosse pautado na comissão nesta semana, mas mudou de ideia. O STF ainda não concluiu o julgamento, devido ao pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Ainda não há data para a votação no Supremo ser retomada, mas Toffoli tem 90 dias para devolver o processo. Depois Barroso decide quando colocar em pauta.

Durante reunião, lideranças apoiaram a votação na semana que vem. No entanto, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP), ainda não confirmou a inclusão do item da pauta, que deve ser publicada amanhã (8). Se aprovada na CCJ, a proposta seria analisada em plenário e depois na Câmara dos Deputados.