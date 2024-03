Justiça do DF aceita queixa-crime de Bolsonaro contra Walter Delgatti

A 3ª Vara Criminal de Brasília aceitou, na quarta-feira (6), queixa-crime apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o hacker Walter Delgatti Neto.

O que aconteceu

O juiz Omar Dantas Lima disse que há "prova da materialidade e dos indícios de autoria". Walter Delgatti terá que apresentar defesa em até 10 dias.

Bolsonaro entrou com uma queixa-crime contra o hacker por calúnia em agosto do ano passado. A defesa do ex-presidente afirma que Walter Delgatti mentiu ao acusá-lo de grampear o ministro Alexandre de Moraes, em depoimento na CPI do 8/1.