Prefeito de Belford Roxo acusa de furto seu antecessor, que nega e rebate

O atual prefeito anunciou ainda um decreto para fechar a prefeitura por 15 dias para "organizar o caos". "Vamos juntos trabalhar para poder organizar toda essa bagunça que esse porco deixou na cidade de Belford Roxo", diz no vídeo, que foi divulgado em 2 de janeiro.

Já Waguinho (Republicanos) disse, via assessoria de imprensa, que a acusação "não condiz com a verdade". "Esse episódio lamentável só evidencia o despreparo do atual gestor e sua equipe, que tentam criar narrativas infundadas ao invés de se dedicarem ao trabalho pela cidade", diz a nota, divulgada pelo site Poder360. Desde quinta-feira (2), o UOL tenta contato com Waguinho e com o Republicanos do Rio de Janeiro, mas não teve resposta.

O ex-prefeito afirmou ainda que, "antecipando" acusações, gravou um vídeo em 31 de dezembro para mostrar o gabinete "em perfeito estado". "No mesmo registro, é possível ver a entrega das chaves a um guarda municipal de carreira, que recebeu o gabinete nas mesmas condições demonstradas no vídeo".

Estou na prefeitura, encontrei um verdadeiro caos. Furtaram os computadores, HDs. Apagaram todas as informações, para dificultar nosso trabalho. Esse foi mais um ato criminoso do ex-prefeito Waguinho. É tanto espírito de porco, que levaram torneiras, cafeteira, até o chuveiro, até as bandeiras da cidade.

Márcio Canella (União), prefeito de Belford Roxo

Antecipando que poderiam tentar desqualificar nosso trabalho com inverdades, nossa assessoria registrou, no dia 31 de dezembro, um vídeo mostrando o gabinete em perfeito estado e completo com os devidos móveis e equipamentos. No mesmo registro, é possível ver a entrega das chaves a um guarda municipal de carreira, que recebeu o gabinete nas mesmas condições demonstradas no vídeo.

Assessoria de imprensa de Waguinho, ao site Poder360

Disputa política

Canella e Waguinho já foram aliados, mas romperam em 2022. Na época, Canella apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro (PL), enquanto Waguinho se aliou a Lula (PT). Além disso, Waguinho escolheu outro nome para sucedê-lo, após oito anos na Prefeitura de Belford Roxo (2017-2022), frustrando a expectativa de Canella, que foi seu vice-prefeito. "Ele [Waguinho] não cumpre acordos. Sempre fui o candidato à sucessão", disse Canella à revista piauí, em janeiro de 2024.