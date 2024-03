Governo Lula vai usar PAC para construir estradas até Venezuela e Guiana

Tebet ressalta comércio internacional. "A rota diminui a distância das nossas exportações do Norte do Brasil, via canal do Panamá, até a China e ao mundo asiático", afirmou a ministra Simone Tebet (Orçamento), após o evento. "Imagina a quantidade de produtos que poderemos colocar na mesa do povo da Guiana, da mesma forma que poderemos importar produtos. Todos ganham."

Governo não respondeu. O UOL procurou o Ministério dos Transportes para ter mais detalhes sobre estimativa de conclusão das obras ou de investimento privado, mas não teve retorno até a última atualização deste texto. O espaço está aberto a manifestações.