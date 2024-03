Lira ameaça tomar do governo controle de contratos bilionários de energia

Na votação da urgência do projeto de lei, assinado pelo deputado federal João Carlos Bacelar (PV-BA), apenas o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) acendeu o sinal vermelho.

O que vossas excelências estão propondo aqui? (...) Não vamos mentir para as pessoas que estão acompanhando a sessão. Essa tentativa de desqualificar o interlocutor que se posiciona de forma a impedir determinados interesses nesta Casa, no caso da bancada do PSOL, não vai funcionar. Há problemas nesse texto --e não são poucos, não.

Glauber Braga, em reação a críticas por questionar a medida

Ao UOL, o deputado foi mais explícito. "Há uma preocupação de que, ao invés de ser utilizado para o bem comum, esse projeto sirva de barganha política para renovação infinita dos contratos de geração de energia", disse.

O questionamento é que, se estivessem preocupados com o consumidor, governo e Congresso tratariam do tema em conjunto e não disputariam a interlocução com as empresas. Se aprovado na Câmara, o projeto precisaria ainda do aval do Senado.

Procurados, Lira e o ministro Rui Costa não quiseram se manifestar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que está acompanhando o tema.

