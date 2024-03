Sakamoto: Lula terá que falar menos de guerra e mais sobre a vida no Brasil

O presidente Lula (PT) terá que falar menos de guerra e mais sobre a qualidade de vida no Brasil para ver sua popularidade aumentar novamente, afirmou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante o UOL News desta sexta-feira (8). A avaliação positiva do governo ficou em 33%, segundo pesquisa Ipec.

Isso pegou pesado no Planalto. Era esperado com outras pesquisas que já estavam apontando esses números, essa queda na popularidade, mas é claro que quando você pega tanto a pesquisa Ipec que é sucessora da Ibope e a Datafolha, que são pesquisas mais tradicionais, isso acaba sendo mais debatido lá dentro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL