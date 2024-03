Réu do 8/1 que Moraes votou para inocentar 'não é bolsonarista', diz defesa

Um dos próprios policiais ofereceu um vídeo onde o Geraldo apareceria depredando e ateando fogo em uma viatura. Nesse vídeo, eu fiz comparação das imagens, e não é o Geraldo. Era outra pessoa. Com base nisso, não existe nenhuma outra prova. Advogada Tanieli Telles de Camargo

Réu disse ter se aproximado "por pura curiosidade"

A defesa dele argumentou que, quando ele chegou perto da multidão, foi confundido com um "infiltrado petista", e que se os policiais não o tivessem prendido, seria espancado pelos demais.

Geraldo foi preso em flagrante em 8 de janeiro e ficou detido por quase 11 meses. Ele foi solto provisoriamente em novembro passado após manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República), que disse não haver provas contra ele.

Moraes concordou com a PGR, e disse que há "dúvida razoável" se o acusado sabia e colaborou voluntariamente com a prática dos crimes. Silva é acusado de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O caso está em julgamento no plenário virtual do STF. A análise do caso de Geraldo vai até a próxima sexta-feira (15). Atpe agora, Moraes foi acompanhado pelo ministro Cristiano Zanin.