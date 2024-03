Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos cria conta no OnlyFans

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos anunciou ter criado uma conta no OnlyFans, plataforma conhecida pelo compartilhamento de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Allan dos Santos desafiou o ministro do STF Alexandre de Moraes em publicação nas redes sociais. "Criei um OnlyFans: vejamos se Alexandre de Moraes vai deixar a empresa OnlyFans no Brasil", escreveu ele no X (ex-Twitter).

Contas do blogueiro nas redes sociais foram suspensas no Brasil por decisão judicial. Os perfis, porém, estão disponíveis em outros países, e ele também cria perfis novos sucessivamente.