Reinaldo: Dirceu não é eminência parda do governo

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que, apesar de o ex-ministro José Dirceu nunca ter deixado a política, ele não tem influência no atual governo.

Ele nunca saiu da política no sentido de que ele segue sendo, independentemente do que queiram achar dele, um dos melhores analistas que conheço da política brasileira e com notável capacidade de ler cenários. (...) [apesar de nunca ter saído da política] ele não é eminência parda do governo e isso é falso. Se fosse eminência parda do governo alguns erros não teriam acontecido, mas ele não é. Reinaldo Azevedo

Ontem (13) o ex-ministro promoveu uma festa em Brasília que reuniu parte relevante da elite política do país e, de acordo com Reinaldo, alguns desafetos do presidente Lula estavam presentes devido à grande capacidade de articulação de José Dirceu e seu respeito no meio político.