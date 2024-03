Rui Falcão diz que PT esqueceu do cotidiano: 'Faz política a cada 2 anos'

O deputado federal e ex-presidente do PT, Rui Falcão, afirmou que a legenda se afastou do cotidiano do país, passou a "fazer política a cada dois anos" e precisa se reconectar com a população.

O que aconteceu

Distanciamento dos movimentos de base. Falcão disse que o PT precisa se reaproximar dos diferentes setores da sociedade e marcar presença desde os sindicatos às igrejas. A declaração foi em entrevista publicada hoje pelo Poder360