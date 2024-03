Bolsonaro pediu conselho à AGU para contestar eleições, diz ex-chefe da FAB

O então presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu orientação à AGU (Advocacia-Geral da União) para contestar a vitória de Lula (PT) nas eleições 2022. A informação está no depoimento à PF (Polícia Federal) do tenente-brigadeiro do ar Carlos Almeida Baptista Júnior, então comandante da Aeronáutica.

O que aconteceu

Bolsonaro teria reunido o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, os comandantes das Forças Armadas e o então advogado-geral da União, Bruno Bianco, em 1º de novembro de 2022.

Todos os presentes afirmaram ao então presidente que "não tinha ocorrido fraudes nas eleições", segundo o depoimento. Eles teriam dito que "todos os testes realizados não constataram qualquer irregularidade e que era preciso reconhecer o resultado das eleições, com o objetivo de acalmar o país".