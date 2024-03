Ex-ministro astronauta indicou instituto que questionou urnas, diz Valdemar

Valdemar disse que instituto produziu relatório sobre urnas no primeiro turno. Segundo o depoimento dele, "sem qualquer indicação de irregularidade".

Presidente do PL diz à PF ter sofrido pressão de Bolsonaro para ajuizar ação no TSE. Valdemar disse que "quando houve o vazamento do relatório do IVL, os deputados do Partido Liberal e o então presidente Bolsonaro o pressionaram para ajuizar tal ação no TSE."

Contratação do IVL ocorreu com recursos do PL. Valdemar afirmou que a contratação do instituto e de advogado [responsável pela ação junto ao TSE que questionou as urnas anteriores ao ano de 2020] foi custeada pelo Partido Liberal.

Moraes derrubou sigilo dos depoimentos

Foram liberados os depoimentos de 27 pessoas. O ministro do STF Alexandre de Moraes tirou o sigilo dos depoimentos à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Presidência.