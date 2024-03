Josias: Texto da minuta do golpe traz todas as fantasias de Bolsonaro

A investigação força Bolsonaro a fazer o caminho de volta. Ao fazer o caminho de volta, ele vai pisando nas minas que ele mesmo enterrou no campo de batalha. Estão explodindo as provas que ele produziu contra si mesmo e seus cúmplices.

O que aconteceu

O documento que estabeleceria o Estado de sítio no Brasil consta no depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Segundo o general, o material foi encontrado com o tenente-coronel Mauro Cid, então auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e que foi alvo de debates.

Freire Gomes confirmou que o texto foi apresentado numa reunião em 7 de dezembro de 2022. O texto teria sido lido por Filipe Martins, assessor Internacional da presidência.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.