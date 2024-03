Tales: Ex-comandante da Marinha seguirá caminho da prisão com Bolsonaro

Tales exaltou os depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Júnior, como evidências claras das intenções golpistas de Bolsonaro.

[Os depoimentos] Mostram que Freire Gomes lavou a biografia dele. Ele entregou tudo e pôs por terra os argumentos da defesa de que Bolsonaro apenas teria pensado em golpe. Pelo depoimento dele e do Baptista Júnior, Bolsonaro não só tentou convencer os comandantes militares como insistiu na preparação do golpe, mesmo depois de dizerem que não queriam.

Freire Gomes não falou isso [que ameaçou prender Bolsonaro] no depoimento dele, segundo os militares, porque não é do perfil dele ficar se vangloriando e falar muito de si mesmo. O que não ficou claro é se Anderson Torres participou de alguma reunião com os militares. Freire Gomes disse que a minuta era a mesma e Torres era quem dava base jurídica para a tentativa de golpe. Tales Faria, colunista do UOL

Reale Jr: Conjunto da obra mostra que Bolsonaro organizou golpe de 8/1

O jurista Miguel Reale Jr afirmou que todo o contexto que levou aos atos de 8 de janeiro coloca Bolsonaro no centro da organização da trama golpista. O jurista disse que a análise isolada da reunião ministerial com teor golpista revela apenas a intenção do ex-presidente, e por isso todos os desdobramentos dela devem ser levados em consideração para legitimar a acusação de tentativa de golpe.