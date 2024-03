Zambelli ironiza depoimento de ex-chefe da FAB: 'Deputada de baixo clero'

O ex-comandante da Aeronáutica disse que foi abordado por Zambelli em dezembro de 2022. O encontro em uma formatura militar em Pirassununga (SP) ocorreu um mês após a derrota de Bolsonaro para Lula (PT).

Zambelli teria dito para Baptista Júnior: "Brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão". O tenente-brigadeiro respondeu, segundo o depoimento, que não admitiria que ela sugerisse "qualquer ilegalidade".

Segundo Baptista, Zambelli fez o mesmo pedido ao general Paulo Sérgio de Oliveira, à época Ministro da Defesa. No depoimento à PF, ele disse que Oliveira "reportou ao depoente [Baptista] que foi abordado pela deputada federal Carla Zambelli de forma semelhante".

Eu não sabia que Generais de alta patente aceitavam pressão de uma deputada de baixo clero.



Nossas Forças Armadas já tiveram comandantes melhores.



Triste. -- Carla Zambelli (@Zambelli2210) March 15, 2024

Moraes liberou íntegra dos depoimentos

O ministro do STF liberou o acesso a 27 depoimentos. As oitivas aconteceram no âmbito das investigações sobre um plano golpista em 2022. Acesse as íntegras dos textos.