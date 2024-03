Congresso e STF disputam poder: afinal, quem decidirá futuro da maconha?

A criminalização do porte de qualquer volume de droga. A proposta insere no artigo 5º da Constituição — que trata dos direitos fundamentais da sociedade — que a lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade, de entorpecentes e drogas afins sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A PEC é uma resposta à movimentação do STF. Ela foi apresentada em setembro do ano passado, após cinco ministros do STF votarem pela liberação do porte da maconha para uso pessoal. Primeiro signatário da proposta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que é "invasão de competência" se a Corte julgar a descriminalização das drogas.

Inicialmente, o acordo entre os líderes era aguardar a conclusão do caso no STF. Mas a oposição pressionou e houve acordo para a proposta ir a votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

A PEC não traz critérios claros para diferenciar um usuário de um traficante — alvo central da discussão no Supremo. Mesmo assim, senadores criticam a discussão feita pelo STF, sob o argumento de que não é da alçada do Judiciário fazer essa definição, e sim do Congresso.

O que acontece agora?

A PEC deve passar pelo plenário da Casa e depois deverá ser aprovada pela Câmara. Apesar da aprovação da PEC no CCJ ela ainda deve ser aprovada por ao menos 49 dos 81 senadores em dois turnos. Se for aprovada, será enviada à Câmara dos Deputados para votação, que ainda não tem data.