União Brasil: Quem é Antônio Rueda, que teve casas incendiadas em PE?

Antônio Rueda ganhou destaque no PSL ao longo dos anos e chegou ao cargo de presidente interino do partido em 2018, quando Luciano Bivar, fundador e chefe de longa data da legenda, saiu em licença para concorrer ao cargo de deputado federal por Pernambuco. Após a recondução de Bivar ao cargo, Rueda permaneceu como vice-presidente do partido.

Na vice-chefia do PSL em 2019, primeiro ano de Jair Bolsonaro (à época no partido) na presidência, Rueda articulou pautas do governo no Congresso. Em meio à crise que resultou na saída do ex-presidente da sigla, Rueda lutou para a permanência de Bolsonaro, e chegou a dizer que o PSL estava "pacificado com o presidente".

Rueda foi um dos principais articuladores da fusão entre o PSL e o DEM (Democratas), que foi concretizada no início de 2022 e deu origem ao União Brasil. A nova aliança herdou a diretoria do PSL: com isso, Rueda foi indicado como vice-presidente da nova sigla, com Bivar presidente.

Desde a criação do União Brasil, Rueda se aproximou de Arthur Lira (PP), atual presidente da Câmara. A proximidade foi tanta que as legendas dos dois chegaram a cogitar se fundir, mas o plano não seguiu adiante.

Crise no União Brasil

Rueda foi eleito presidente do União Brasil no dia 28 de fevereiro deste ano, evidenciando uma cisão de longa data na sigla. Desde sua criação, o partido ficou dividido entre as alas das legendas pré-fusão e, apesar de ser originário do PSL, o agora chefe do União Brasil ganhou a eleição apoiado por egressos do DEM.