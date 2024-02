Dino no STF: quem é Ana Paula Lobato, a suplente que assumiu o Senado

Ana Paula Lobato (PSB-MA) deve assumir o Senado por oito anos após a posse de Flávio Dino como ministro do STF. Dino é o quarto ministro em atuação na Suprema Corte que foi indicado por Lula.

Apesar de ter entrado para a vida política em 2011, Ana Paula Lobato só conseguiu assumir um cargo em 2020, como vice-prefeita de Pinheiro (MA). Em fevereiro do ano passado ela assumiu o cargo de Senadora Suplente com a indicação de Dino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora, com a ida do ministro para o STF, o cargo será definitivo.

Quem é Ana Paula Lobato

Ana Paula, 39, nasceu em Pinheiro (MA), mesma cidade de José Sarney, e entrou para política em 2011.