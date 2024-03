O que pesa contra Bolsonaro nas investigações da PF e o que ele alega

O que Bolsonaro alega

Ele nega participação em qualquer crime. Sua defesa já disse, inclusive, que vai contestar a delação sem o aval do Ministério Público.

PF: Bolsonaro pediu e aprovou alterações em minuta golpista

Ex-presidente recebeu cópia de documento. De acordo com a PF, as provas colhidas apontam que Bolsonaro recebeu o material de Filipe Martins, então assessor do presidente, e Amauri Saad, advogado apontado como autor do texto.

Minuta detalhava supostas interferências do Judiciário e decretava a prisão de diversas autoridades. Foram citados os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). No fim, seriam determinadas novas eleições.

Com o documento refeito em mãos, Bolsonaro aprovou as mudanças. Depois disso, o ex-presidente convocou uma reunião com chefes das Forças Armadas.