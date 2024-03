Único inocentado no 8/1, morador de rua preso não simpatiza com Bolsonaro

Apanhou dos manifestantes golpistas que imaginaram que ele era um infiltrado da esquerda. Ele chegou ao local num momento tenso: a Polícia Militar tinha abandonado a apatia e começava a prender os invasores.

Geraldo escapou da surra para as algemas. O morador de rua pulou algumas grades e deu de cara com a polícia. Tomou uma rasteira e recebeu voz de prisão ainda no chão.

O que ele não entende é como foram achar que uma pessoa descalça foi confundida com um infiltrado ou um golpista. Geraldo não estava de verde-amarelo, era andarilho havia três anos e seus pés estavam com feridas abertas.

Para piorar, uma rápida conversa denuncia os problemas cognitivos do morador de rua. Ele acha que seu cérebro é monitorado pelos equipamentos eletrônicos e satélites e seus pensamentos são transmitidos pelos rádios e aplicativos de música.

Eu não participava de grupos [no WhatsApp], não ia a manifestação e acampamentos. Eu ficava no Centro Pop [equipamento para pessoas vulneráveis] na Asa Sul. Não tinha envolvimento com os patriotas.

Geraldo Filipe da Silva, morador de rua preso no 8/1