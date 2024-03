Carla: Lula mantém olhos no retrovisor ao falar de Bolsonaro, dizem aliados

Aliados do presidente Lula (PT) avaliam que ele mantém "os olhos no retrovisor" ao falar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apurou a colunista do UOL Carla Araújo durante o UOL News desta segunda (18). Lula chamou Bolsonaro de "covardão".

A gente está com um presidente com dificuldade de mostrar algumas realizações nesse primeiro ano de governo, dificuldade de fazer essa comunicação chegar na população. Para dizer as palavras de um ministro com quem eu conversei: 'olhar para o retrovisor não é uma vantagem nesse momento'. Carla Araújo, colunista do UOL