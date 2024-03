Continência militar não é às pessoas, diz ex-chefe da FAB a Ciro Nogueira

O tenente-brigadeiro do ar Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica no governo Bolsonaro, rebateu, nesta segunda-feira (18), o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Mais cedo, o ex-ministro da Casa Civil defendeu Jair Bolsonaro após a divulgação de depoimentos sobre o suposto plano de golpe.

O que aconteceu

Baptista Júnior escreveu no X que Ciro tenta apoio para as eleições de 2026. "O senador Ciro Nogueira agride a instituição militar e demonstra desconhecer a lei brasileira, que estabelece que a continência militar é devida às autoridades, não às pessoas", destacou.

Mais cedo, na mesma rede social, o senador questionou: "É possível acreditar em quem bateria continência para o vencedor com a mesma firmeza com que bate em retirada do derrotado?"