Joice Hasselmann se filia ao Podemos: 'Não quero repetir erros passados'

Já passei por muita coisa, vocês sabem disso, e não quero repetir erros passados, eu quero realmente construir um novo futuro.

Joice Hasselmann em seu anúncio de filiação ao Podemos

Joice passou de líder do governo Bolsonaro à oposição em mandato. Ela foi eleita em 2018 pelo antigo PSL (a sigla se uniu com o Democratas no partido União Brasil) com com 1.078.666 votos, tornando-se a mulher com a maior votação para o cargo na história do país e impulsionando Bolsonaro entre o público feminino. No fim de 2019, porém, rompeu com o ex-presidente após episódios de conflitos por poder e violência política de gênero.

Joice perdeu mais de 1 milhão de votos e não foi reeleita deputada federal; também perdeu a disputa para a Prefeitura de São Paulo em 2020. Nas eleições de 2022, ela teve 13.679 votos. Na disputa municipal, ficou em sétimo lugar, com 98.342 votos.