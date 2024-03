Lula deve enfiar Bíblia no bolso para melhorar sua popularidade

É o bolso, antes da Bíblia, que cria as condições para essas oscilações de humor do eleitorado.

A queda de popularidade de Lula estava dada antes da "crise" com Israel. Quem previa isso eram as pesquisas de confiança do consumidor. Praticamente todas elas, em várias cidades e estados, vêm apontando piora dessa confiança nos dois últimos meses.

Há uma fortíssima correlação entre confiança do consumidor e popularidade presidencial no Brasil desde sempre: as duas sobem e caem juntas.

Lula pode isentar de impostos todos os templos, monastérios e associações evangélicas que isso não vai melhorar sua popularidade. O que vai fazer o presidente eventualmente reconquistar a simpatia perdida dos eleitores, sejam eles evangélicos ou não, é o desempenho da economia: os preços dos alimentos, a expectativa de fazer compras de maior valor e, principalmente, a percepção de melhora da situação financeira individual.

Historicamente, todo governante costuma começar seu mandato com popularidade alta, sofre uma queda ao longo dos primeiros anos de governo e recupera parte da aprovação perdida na reta final, ao longo da campanha da reeleição. Lula está seguindo o modelo até agora.

Se vai recuperar-se na hora H, vai depender de o plano de Fernando Haddad, funcionar. Apesar da curva descendente da confiança do consumidor no curto prazo, as reformas aprovadas pelo ministro da Fazenda criam condições para uma recuperação mais à frente. A questão será, como sempre, de timing: casar o calendário econômico com o eleitoral.