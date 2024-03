Advogado de Bolsonaro diz que indiciamento é 'midiático' e 'parcial'

Um dos advogados de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten criticou a divulgação do indiciamento do ex-presidente por falsificação do certificado da vacina contra covid-19.

O que aconteceu

"É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal que logicamente deveria ter revestimento técnico e procedimental ao invés de midiático e parcial", escreveu Wajngarten, que foi secretário de Comunicação no governo de Bolsonaro, nas redes sociais.

Defesa do ex-presidente disse que não recebeu atualizações. Os advogados do ex-presidente disseram que tentaram ver se havia novas movimentações no processo ontem, às 19h, e nada constava.