Vexame dos móveis deveria ser a deixa para Lula esquecer Bolsonaro 

Lula disse que Bolsonaro levou móveis do Palácio do Alvorada pertencentes ao patrimônio público ao deixar o poder no final de 2022. Agora, um novo levantamento feito pelo governo federal e revelado pela Folha de S.Paulo mostrou que todos os 261 itens "desaparecidos" estão lá, parte em um depósito. O evitável vexame deveria servir para o presidente parar de falar de Jair e deixá-lo para a polícia e para a Justiça.

No início de 2023, a discussão sobre as condições em que a residência oficial foi entregue envolveu a atual primeira-dama, Janja, e a ex, Michelle. Imagens de um Alvorada surrado e sofrido vieram a público, mostrando a falta de cuidado dos ocupantes anteriores. O debate também envolveu o "sumiço" dos móveis.

Quando a gente acusava o coleguinha de ter feito algo que ele não havia feito, por mais que o coleguinha seja uma peste e tenha feito coisas muito piores (como tentar um golpe de Estado), nossos pais ensinavam desde cedo que o caso é de pedir desculpas.