Festa do PT tem 'companheiro Alckmin', Dirceu e ingressos a até R$ 20 mil

Militantes, apoiadores e até deputados faziam fila na entrada de um centro de convenções em Brasília para tirar foto com o presidente Lula (PT)... de papelão. O Lula real também apareceu, pouco depois, e a competição por selfies foi ainda mais acirrada, durante a festa de 44 anos do partido ontem.

O que aconteceu

O evento reuniu o presidente, parte dos ministros e medalhões do PT do passado e de hoje, com samba e uísque. Com show da sambista Teresa Cristina, a festa foi aberta por Lula, com direito a parabéns e bolinho no palco, e as velas sopradas por ele.

Os convites foram vendidos por R$ 350, R$ 5.000 e R$ 20 mil. A contribuição foi feita apenas por pessoas físicas, com pagamento via Pix.