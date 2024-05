Entornar mentiras nas enchentes gaúchas é ignorância criminosa

Foi à alça de mira também o deputado Eduardo Bolsonaro. Filho de um ex-presidente que preferiu passear de jet ski na praia a providenciar assistência federal para brasileiros castigados por uma enchente na Bahia, Eduardo postou que o governo Lula retardou o envio de socorro ao Rio Grande do Sul.

Nada é mais terrível do que observar a ignorância em ação no meio de 100 mortos, 128 desaparecidos e 163 mil desalojados. O apego à inverdade, que já era aviltante, tornou-se abjeto. Estão despejando mentiras dentro do flagelo das enchentes.

No mínimo, a investigação da PF concluirá que a principal enfermidade do ignorante é ignorar a própria ignorância. No máximo, constatará que, nas redes sociais, a ignorância virou um outro nome para crime.