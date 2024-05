Sem sessões, Assembleia Legislativa do RS oferece tomada e recebe doações

A maioria dos deputados estaduais voltou para suas bases eleitorais para ajudar nos esforços. Reuniões virtuais informais têm sido realizadas entre eles, que participam também de encontros diários com o governador e outras autoridades. Mais de 80% das cidades gaúchas foram afetadas, segundo balanço da Defesa Civil de hoje.

A Câmara Municipal interrompeu as atividades na última segunda (6) devido à "necessidade do racionamento de água e energia". A Casa abriga hoje 36 vereadores — e fica localizada perto da orla do Guaíba, que está dois metros acima do nível normal.

WI-FI E ENERGIA PARA CELULARES - O Palácio Farroupilha está disponibilizando sinal wi-fi e estrutura para os moradores do Centro Histórico recarregarem seus celulares, lanterna e demais equipamentos eletrônicos, logo em frente ao hall da entrada principal. -- Assembleia Legislativa RS (@AssembleiaRS) May 8, 2024

Nova avaliação

A impressão geral é que "não há ambiente nem clima" para retomada dos trabalhos. Uma fonte ligada à Assembleia Legislativa afirmou que uma iniciativa desse tipo agora seria considerada "indelicada", tendo em vista o estrago causado pelas chuvas no estado. Até o momento, 100 mortes foram registradas.

O reinício das atividades deve ser avaliado na semana que vem. Caso o cenário tenha melhorado, existe a possibilidade de os trabalhos serem retomados. Se isso acontecer, uma das prioridades é a aprovação de projetos que diminuam a burocracia e permitam que o dinheiro chegue mais rápido a quem mais precisa.