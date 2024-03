Maierovitch: Quem deveria chamar Cid era Gonet, e não Moraes

Foi marcado um depoimento de Cid hoje, às 13h, no STF, no gabinete de Moraes. Há a possibilidade de anulação do acordo de delação premiada do tenente-coronel.

Tales: PF se debruça sobre com quem Cid falava e a quem interessa vazamento

Tales Faria explicou que a Polícia Federal agora concentra seus esforços para saber com quem Mauro Cid falava e a quem interessa a divulgação dos áudios vazados. Para o colunista, há três possíveis responsáveis pela divulgação da conversa: Jair Bolsonaro (ou algum aliado próximo), a defesa de Cid ou a família do tenente-coronel.

A pergunta que a PF quer fazer a Cid, e não vai aceitar uma resposta vaga, é: 'com quem você estava conversando?' Não tem como ele dizer que não se lembra. Se ele disser isso, estará no sal, porque a delação premiada cai. É fundamental saber a quem interessa esse vazamento. Interessa, em primeira linha, a algum bolsonarista ou ao próprio Bolsonaro, para confundir as investigações ou para que possam ser anuladas as provas contra ele. Tales Faria, colunista do UOL

