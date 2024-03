Bolsonaro diz que foi à Embaixada da Hungria para 'contato com país amigo'

Imagem: Reprodução / Imagens de câmera obtidas pelo The New York Times

Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) informaram, por meio de nota, que o cliente passou duas noites na Embaixada da Hungria no Brasil para "manter contatos com autoridades de país amigo".

O que aconteceu

O texto classifica outras interpretações sobre a reportagem publicada pelo The New York Times como "fake news". Nesta segunda, o jornal americano revelou que o ex-presidente passou duas noite na embaixada húngara logo depois de ter o passaporte confiscado.

A defesa de Bolsonaro disse que o ex-presidente foi convidado para ir ao local. A nota, assinada pelo advogado Paulo Cunha Bueno, ressalta o bom relacionamento com o premiê húngaro, Viktor Orbán. "Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news", continua a nota.