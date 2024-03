Jair Renan anuncia filiação ao PL e pré-candidatura a vereador em SC

Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou a filiação ao partido do pai e a pré-candidatura ao cargo de vereador por Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O que aconteceu

A filiação ocorreu nesta segunda-feira (25). Renan anunciou a filiação com uma publicação nas redes sociais. O filho de Bolsonaro postou uma foto dele ao lado do governador e presidente do PL no estado, Jorginho Mello. Escrevendo aos "compatriotas sulistas", Renan disse querer "agradecer ao governador por essa grande honra em fazer parte do time PL".

"É oficial", comentou o filho de Bolsonaro no Instagram. "Ao povo catarinense: saibam que estou nessa guerra até depois do fim, por nossa Liberdade", disse, na legenda da publicação. O prazo para entrar em uma legenda e concorrer nas eleições deste ano termina no dia 6 de abril.