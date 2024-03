Após polêmica, Michelle Bolsonaro recebe homenagem no Theatro Municipal

A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, recebeu o título de cidadã paulistana na noite desta segunda-feira (25) no Theatro Municipal, no centro da cidade de São Paulo.

O que aconteceu

Evento ocorreu mesmo após polêmicas e decisão da Justiça de São Paulo para proibir a entrega do título no local. O vereador Rinaldi Digilio (União-SP), autor do projeto que concedeu o título, disse que pediu um empréstimo bancário de R$ 100 mil para custear o aluguel do Theatro Municipal da cidade para não cancelar a cerimônia. No evento, ele reforçou que não houve descumprimento no uso do espaço, já que agora estaria pagando.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ficaram no palco com Michelle. Bolsonaro chegou a ser ovacionado com os gritos de "Mito" ao entrar no palco. A esposa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Cristiane, e os vereadores responsáveis pelo projeto também estavam no palco. A cerimônia estava programada para iniciar às 18h, mas começou por volta das 19h41 (horário de Brasília) após uma grande fila foi formada na porta do Theatro com os convidados. A Banda Sinfônica da Polícia Militar de São Paulo foi responsável por tocar o Hino Nacional.