Vereador pega R$ 100 mil emprestados para fazer homenagem à Michelle em SP

O vereador de São Paulo Rinaldi Digilio (União-SP) disse que pediu um empréstimo bancário de R$ 100 mil para custear o aluguel do Theatro Municipal de São Paulo para a cerimônia que concederá o título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). O anúncio do pagamento ocorre após decisão da Justiça de São Paulo para proibir a entrega do título no local.

O que aconteceu

Vereador diz que decisão por pegar empréstimo foi "escolha pessoal e particular". Em nota ao UOL, o Digilio explicou a decisão pelo pagamento, afirmando ter "plena certeza da legalidade do uso do Theatro Municipal". Ele é um dos responsáveis pelo projeto para concessão do título à Michelle, aprovado em novembro de 2023. O evento será realizado nesta segunda-feira (25).

Apesar disso, como mostrou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o presidente do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), Fernando Antonio Torres Garcia, manteve a decisão judicial, da última sexta-feira (22), que proibiu o evento no local, sob pena do pagamento de multa de R$ 50 mil em caso de não cumprimento. Como mostrou o UOL, a Prefeitura de São Paulo, comandada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiador de Bolsonaro, havia liberado o uso do espaço, e parlamentares do PSOL foram à Justiça alegando que o espaço "é mantido pelos impostos da população".