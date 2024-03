Michelle defende 'política feminina': 'A gente não precisa queimar sutiãs'

Associação da queima de sutiãs com o movimento de libertação das mulheres não é totalmente correta. A expressão foi cunhada, segundo uma reportagem da BBC Brasil, após um protesto ao lado de fora do concurso de beleza Miss América, em 1968. Na ocasião, as manifestantes jogaram vários itens femininos, incluindo sutiãs, que eram tidos como um acessório que oprimia simbolicamente as mulheres, em uma enorme lata de lixo, porém, elas não queimaram os objetos na ocasião.

"Estamos aqui, juntas, para fazer um trabalho sério", diz a presidente do PL Mulher. Finalizando o discurso, Michelle falou que o trabalho realizado no partido será para o "Brasil ganhar" e fortalecer as campanhas municipais de 2024. "Para que o maior número de vereadoras e prefeitas sejam eleitas. Então, que Deus abençoe a cada candidato, que Deus abençoe o nosso presidente, Valdemar [Costa Neto], o meu querido 'galeguinho' dos olhos azuis [Bolsonaro]", reforçou.

Ex-primeira-dama fala em defesa de valores e princípios cristãos, incluindo a vida desde a concepção. "Nós mulheres temos o maior dom que Deus nos deu, o dom de gerar [a vida]. E junto com ele o senhor acrescentou: Fé, resiliência, amor visceral, intuição, viu, maridos? E a mulher tem um olhar especial para a política."

Bolsonaro minimiza ida à embaixada húngara em evento

No mesmo evento, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que frequenta embaixadas de vários países para manter "boas relações internacionais".

Declaração foi dada poucas horas após imagens do político em embaixada da Hungria serem publicadas pelo jornal "The New York Times".