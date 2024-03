Deputados discutem por foto de Brazão com adesivo de Dilma: 'É fake news?'

Deputados governistas e de oposição participaram de uma discussão generalizada, na noite desta terça-feira (26), no plenário da Câmara Federal. A confusão começou após o deputado Éder Mauro (PL-PA) mostrar na tribuna uma foto de Domingos Brazão com um adesivo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

O que aconteceu

Mauro afirmou que o 'defunto' da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) foi utilizado pela esquerda para atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Marielle foi morta de forma covarde. Agora, usar o defunto de Marielle para tentar perseguir um homem honesto? Isso nós não vamos permitir".

Em seguida, ele mostra uma foto do conselheiro do TCE-RJ usando uma blusa com um adesivo em apoio a Dilma. Domingos Brazão foi um dos presos no domingo (24), suspeito de mandar matar Marielle. Ele declarou apoio à reeleição de Dilma em 2014.