Deputados pedem vista e adiam decisão sobre prisão de Chiquinho Brazão

O adiamento da discussão será pelo prazo de duas sessões do plenário. Com o feriado de Páscoa e a janela partidária na próxima semana, a votação deve acontecer perto do dia 10 de abril. Brazão permanece preso até a votação na Câmara ou nova decisão do STF.

O advogado Cleber Lopes falou em "prisão antecipada". Ele teve 20 minutos para fazer a defesa de Chiquinho Brazão. O deputado também se defendeu por zoom na sessão. Ele falou em "divergências políticas" com a vereadora e negou o crime.

Gilson Marques (Novo-SC) pediu vista após parecer sobre prisão de Chiquinho Brazão Imagem: Reprodução

Brazão foi preso no domingo por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, assim como seu irmão Domingos Brazão e o ex-delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa. O trio está no complexo penitenciário federal da Papuda, em Brasília.

Brazão foi expulso por unanimidade do União Brasil no mesmo dia em que foi preso. A decisão foi tomada pela Executiva nacional da sigla em reunião virtual.

Deputados e senadores são invioláveis nas esferas civil e penal, segundo a Constituição. Os parlamentares, contudo, podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. O caso precisa ser comunicado à Casa Legislativa em até 24 horas para que seja tomada uma decisão.