Botelho: Bolsonaro parece cavar preventiva para ser solto perto de eleição

O ex-presidente Jair Bolsonaro parece cavar a própria prisão preventiva para ser solto perto da eleição municipal de 2024 e ajudar correligionários e aliados, analisa o ex-Secretário Nacional de Justiça e advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho durante participação no UOL News desta quarta (27).

Ele compartilhou seu ponto de vista sobre uma possível prisão do ex-presidente após reportagem que mostrou sua ida à embaixada da Hungria depois de ter o passaporte apreendido.