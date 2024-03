Tales: Bolsonaro tinha motivos para temer prisão; defesa não para em pé

Os advogados têm a informação, parecida com a que temos, de que não há disposição no STF para levar Bolsonaro à prisão antes do trânsito em julgado do processo a que ele responde. No Supremo, a maioria dos magistrados acha que uma prisão antes da sentença deve ser evitada a qualquer custo, a não ser que ele faça coisas muito bárbaras para obstruir a investigação ou demonstre que estava tentando fugir do Brasil. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.