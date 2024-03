Kotscho: Bolsonaro pedir liberação de passaporte para viajar é deboche

Para Kotscho, o movimento da defesa do ex-presidente é para fazer o ministro Alexandre de Moraes entrar nessa estratégia de mantê-lo na mídia.

Agora ele quer que o Alexandre de Moraes participe dessa palhaçada. Acho um desaforo isso que o advogado dele fez. É um desaforo. Não sei qual o objetivo, mas eles estão pedindo para o Bolsonaro ser preso. Só pode ser isso. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

É mais fácil o capitão tomar um chope com Lula do que o Moraes atender [o pedido]. Não consigo ter uma explicação racional para isso. É um tremendo deboche. O país não pode mais aceitar isso. Acho que o Bolsonaro hoje é uma ameaça à ordem pública e à saúde pública do País. Ele tem que uma hora sair de circulação [e ser preso]. Que seja em breve. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

